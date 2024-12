Le message d’adieux de Ruben Baraja à Valence

Rubén Baraja, désormais ex-entraîneur de Valence, a fait ses adieux au club suite à son licenciement. Frustré par la situation sportive dans laquelle il laisse le club, mais aussi déçu et blessé par le traitement qu’il a subi de la part de ses dirigeants, il a tenu à adresser un message d’adieux beaucoup plus positif. Dans une lettre postée sur ses réseaux sociaux, il a remercié les Valencianistas pour leur soutien, affirmant qu’il restera attaché au club.

«MERCI, tout d’abord, pour la confiance qui m’a été accordée pour réaliser l’un de mes rêves professionnels, celui d’entraîner mon Valencia CF. Cela a été presque deux années très intenses au cours desquelles nous avons partagé beaucoup d’émotions, de joies et de frustrations. Du premier au dernier jour, j’ai donné le meilleur de moi-même pour aider le Valencia CF à surmonter cette situation difficile. Je veux simplement souligner ma gratitude pour l’affection du Valencianismo et mon désir et ma conviction totale que cette équipe, qui donne également le meilleur d’elle-même, sera en mesure d’atteindre l’objectif. Le Valencia CF a été, est et sera toujours dans mon cœur et, bien que ce soit un moment triste, cette période a été un privilège et une source de fierté. Aujourd’hui plus que jamais, allez Valence !», a-t-il écrit, déclarant sa flamme à son club de coeur.