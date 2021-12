PSG-OGC Nice : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'OGC Nice au Parc des Princes dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Neymar, absent entre 6 à 8 semaines à cause d'une blessure à la cheville contractée face à Saint-Étienne, est remplacé sur l'aile gauche par Ángel Di María. Lionel Messi, qui a pourtant raté l'entraînement de ce mardi, est bien titulaire en attaque. Ce n'est pas le cas de Marco Verratti, absent dimanche à Saint-Étienne en raison d'une blessure aux quadriceps, qui démarre sur le banc. C'est Junior Dina Ebimbe qui complète le milieu à trois aux côtés d'Idrissa Gueye et de Danilo Pereira, en l'absence de Julian Draxler (soins), Leandro Paredes (gastro-entérite) et Georginio Wijnaldum (genou). Derrière, Sergio Ramos, titulaire à Sainté, est suppléé par Presnel Kimpembe.

Du côté de Nice, avec Rosario suspendu pour cette partie c'est Morgan Schneiderlin qui gagne une place de titulaire dans l'entrejeu. Par rapport à la défaite face à Metz, la défense est inchangée, tandis que Hicham Boudaoui débute sur l'aile droite. Justin Kluivert enchaîne à gauche. Enfin, Kasper Dolberg remplace Amine Gouiri devant.

Les compositions d'équipes :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - I. Gueye, Danilo P., Dina Ebimbe - Messi, Mbappé, Di María.

OGC Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Schneiderlin, Lemina, Kluivert - Delort, Dolberg.

🦅 Le onze de départ de votre équipe pour #PSGOGCN ⤵️ Coup d'envoi du match à 21h !#OGCNice 🔴⚫ pic.twitter.com/dQkt2CTLYm — OGC Nice (@ogcnice) December 1, 2021

