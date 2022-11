CdM 2022 : les supporters se plaignent de la climatisation

Outre la victoire 2-0 de l'Équateur contre le pays hôte, le Qatar, en match d'ouverture de cette Coupe du monde 2022, la climatisation dans le stade a posé problème aux fans présents dans l'enceinte du Al-Bayt Stadium. La température extérieure était d'environ 27 degrés mais avec un ressenti de 20 degrés pour les spectateurs.

Auprès de RMC Sport, Angélica, supportrice équatorienne, a déclaré : « on était tous morts de froid. En Équateur, on a des régions où il fait froid mais ici, c’était pire que chez nous ou que chez vous en Europe. On avait les pieds gelés. On se couvrait avec notre drapeau. On avait envie qu’ils éteignent cette climatisation. »

