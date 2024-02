Le PSG inspire la NBA et tous les Etats-Unis

L’équipe de basketball américain, les Los Angeles Clippers, a annoncé un changement d’identité visuelle ce début de semaine avec un nouveau logo et de nouveaux maillots. Un changement expliqué par l’envie de renouveau pour cette franchise californienne, qui s’apprête à quitter le mythique Staples Center partagé jusqu’à alors par les mastodontes historiques des Lakers, pour rejoindre une nouvelle enceinte The Forum dans le ville d’Inglewood, dans la banlieue de Los Angeles. Et à la surprise générale, la direction des Clippers a mentionné le PSG comme source d’inspiration.

«On a étudié plusieurs franchises. Si on regarde le logo du PSG, beaucoup de gens le portent et ne savent même pas que c’est une équipe de football européenne. Ils estiment simplement qu’il est cool et qu’il représente un endroit qu’ils aiment. On a beaucoup travaillé sur la marque LA pour offrir cette possibilité aux fans qui visitent la ville et souhaitent emporter un morceau de Los Angeles avec eux. Ils emporteront aussi les Clippers avec eux», a déclaré la présidente de la franchise, Gillian Zucker.