JT Foot Mercato : la grande valse des attaquants met le feu au mercato

La valse des attaquants bat son plein en cette fin de mercato

Ces derniers jours un grand nombre d'attaquants ont été annoncés sur le départ, et plusieurs grosses écuries cherchent à se renforcer en attaque. Les dossiers les plus chauds concernent Anthony Martial et Dušan Vlahović. Le premier est en partance pour Séville dans le cadre d'un prêt, et le second se rapproche à grands pas de la Juve. En cas d'échec du dossier Vlahović, la Vieille Dame pourrait se jeter sur Mauro Icardi en difficulté au PSG. En Espagne, plusieurs attaquants ont été annoncés dans le viseur du Barça, Timo Werner, Edinson Cavani ou encore Pierre-Emerick Aubameyang qui est plus que jamais poussé vers la sortie du côté d'Arsenal. En France, Arkadiusz Milik pourrait faire partie de la valse des attaquants en raison du probable départ de Dušan Vlahović de la Fiorentina. L'attaquant polonais de l'OM serait le remplaçant parfait pour la Viola qui aimerait son profil.

Deux joueurs du PSG sur le départ ?

Selon Sky Sports, la nouvelle recrue du Paris-Saint-Germain Georginio Wijnaldum aurait déjà des envies de départ. Les rumeurs d'un retour en Angleterre se feraient de plus en plus pressantes, où il regarderait dans la direction d'un club en particulier, Arsenal et dès cet hiver. Au PSG, Colin Dagba pourrait lui aussi rejoindre un autre club avant la fin du mercato. D'après nos informations, deux équipes s'intéressent à lui dans le cadre d'un prêt, Majorque qui vient d'accueillir Sergio Rico, et le club de Venise.

Jérémie Boga s'offre un nouveau défi en Italie

Officialisé depuis hier soir, l'international ivoirien Jérémie Boga s'est engagé avec l'Atalanta et reste donc en Serie A. L'ailier portera le numéro 10 pour la Déa. Le club a déboursé environ 22 M€ pour s'attacher les services du désormais ex-joueur de Sassuolo.