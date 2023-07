Le PSG dégaine une deuxième offre pour Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Le Napoli sort d’une saison exceptionnelle. Les Partenopei ont notamment remporté la Serie A dès la 33e journée du championnat italien après avoir réalisé un véritable cavalier seul du début à la fin. Une première depuis 33 ans et le dernier sacre sur la scène nationale datant de l’ère Diego Armando Maradona. En Ligue des Champions, les Napolitains sont également allés jusqu’en quarts de finale. Cette réussite, le club du sud de l’Italie le doit à plusieurs joueurs cadres dont son meilleur buteur, Victor Osimhen. Une aubaine pour son président, Aurelio De Laurentiis, qui est connu pour être particulièrement difficile à manœuvrer.

Arrivé il y a trois ans de cela sur la côte amalfitaine en provenance du LOSC contre un chèque de 75 millions d’euros, le buteur nigérian a eu besoin d’une petite saison d’adaptation avant de s’imposer comme l’un des meilleurs buteurs en Italie. Et ça n’est pas passé inaperçu du côté des grosses écuries européennes. Même si le joueur de 24 a toujours clamé son amour pour la Premier League, le Paris Saint-Germain souhaite toujours attirer le solide attaquant dans ses filets après avoir déjà recruté Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marco Asensio, Kang-In Lee et Manuel Ugarte au début de ce mois de juillet mais aussi Cher Ndour ce mercredi.

Naples en veut 200M, le PSG en propose 110M

Pour se démarquer de la concurrence, qui s’annonce particulièrement rude dans ce dossier, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont lancé les grandes manœuvres en dégainant une première offre pour Victor Osimhen. Le média italien Il Mattino affirme d’ailleurs ce mercredi que le club parisien a fait une proposition à hauteur de 110 millions d’euros à leurs homologues napolitains. Néanmoins, personne n’est dupe et l’entourage ainsi que l’agent de l’attaquant napolitain sont bien conscients du fait que le Nigérian ne sera pas autorisé à partir pour ce prix sachant qu’Aurelio De Laurentiis réclame presque le double pour se séparer de lui, soit environ 200 millions d’euros.

«Quoi qu’il en soit, je pense que Victor restera encore un an. Le seul club qui pourrait encaisser, c’est le PSG. Si Al-Khelaifi veut payer environ 200 millions, nous attendrons et réfléchirons…» se délectait notamment le président napolitain. L’agent de Victor Osimhen, Roberto Calenda, espère donc que le Paris Saint-Germain et Nasser al-Khelaïfi feront une offre améliorée pour son poulain même si cela ne semble pas encore à l’ordre du jour. Dans tous les cas, le PSG pourrait proposer un salaire d’environ 12 millions d’euros par saison à l’ancien Lillois mais ce dernier ne chercherait pas forcément à forcer son départ de Naples. De son côté, le club napolitain ne veut pas se presser et sait qu’il a l’avantage dans cette histoire. Affaire à suivre donc…