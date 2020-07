PSG : Eric-Maxim Choupo-Moting se méfie de l'ASSE

Ce vendredi, le Paris SG rencontre l'AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Un match qu'Eric-Maxim Choupo-Moting, en forme pendant la préparation estivale parisienne, ne compte pas prendre à la légère, comme il l'a confié au site officiel du club.

« Ils seront ultra motivés, ils seront à 150%. Mais nous donnerons tout aussi bien évidemment. Ils savent que ce sera très difficile contre nous. Ils devront être à leur meilleur niveau pour nous battre, parce que nous serons au nôtre. Mais vous le savez, dans le football, tout est possible. Nous devons prendre ce match très au sérieux, parce que c'est une très bonne équipe. Ils ne sont pas en finale par hasard, une finale de coupe se mérite, et c'est le cas. Ils ont vécu une saison en dents de scie en championnat, et ils voudront tout donner sur ce match», a confié l'attaquant international camerounais.