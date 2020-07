Vente OM : Mourad Boudjellal réagit à l'assignation en justice de l'OM

Assigné en justice par l'Olympique de Marseille pour tentative de déstabilisation, Mourad Boudjellal s'est exprimé ce jeudi sur le plateau des Grandes Gueules sur RMC et RMC Story. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien patron du RC Toulon semble serein sur la question.

«C'est du pipi de chat, c'est de la stratégie pure et simple pour masquer un bilan qui est catastrophique. On va répondre. Je suis serein sur ce dossier, on va répondre, je vais répondre. Il faut laisser le temps au temps. On est en train de dire que c'est le plus beau club du monde et on le déstabilise... Je crois que ce qui le déstabilise aujourd'hui, c'est qu'il ait des fonds propres négatifs, surtout quand ils s'élèvent à 90 M€... C'est beaucoup plus déstabilisant», a-t-il lancé avant d'ajouter. «C'est plus compliqué pour le propriétaire de vendre à quelqu'un à qui le président fait une procédure, ce n'est pas mal joué, je le reconnais», a-t-il conclu, assurant qu'il communiquerait davantage plus tard dans la journée.