Everton - Arsenal : les compositions sont tombées

La 15e journée de Premier League se termine ce soir avec un joli duel entre Everton et Arsenal. A domicile, les Toffees s'organisent en 4-4-1-1 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Seamus Coleman, Michael Keane, Yerry Mina et Ben Godfrey. Abdoulaye Doucouré et Allan assurent le double pivot tandis que les rôles d'ailiers sont assurés par Demarai Gray et Anthony Gordon. Enfin, Andros Townsend évolue en soutien de Richarlison.

De son côté, Arsenal poursuit en 4-2-3-1 avec Aaron Ramsdale dans les cages derrière Takehiro Tomiyasu, Ben White, Gabriel et Kieran Tierney. Thomas Partey et Granit Xhaka se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Alexandre Lacazette est soutenu par Bukayo Saka, Martin Odegaard et Gabriel Martinelli.

Les compositions

Everton : Pickford - Coleman, Keane, Mina, Godfrey - Gordan, Doucouré, Allan, Gray - Townsend - Richarlison

Arsenal : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Martinelli, Odegaard, Saka - Lacazette