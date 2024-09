LOSC : Olivier Létang s’est mis une partie du vestiaire à dos

C’est l’incompréhension au sein du LOSC. Après la défaite (1-0) subie à Geoffroy-Guichard ce vendredi, le président lillois Olivier Létang a eu des mots très forts à l’encontre de ses joueurs. Des déclarations qui passeraient assez mal au sein du vestiaire lillois, selon L’Équipe. « Je vais essayer de peser mes mots, mais c’est un match honteux. J’ai honte. Pas d’un point de vue technique ou tactique, mais en raison de l’engagement […] Y a une personne qui peut me dire que les joueurs avaient envie de gagner ? Ils l’ont montré sur le terrain ? Non. Je ne peux pas l’accepter. On va s’expliquer entre nous. Je ne peux pas banaliser, c’est un comportement inadmissible », s’était enragé Létang en zone mixte.

La suite après cette publicité

Une soufflante jugée un peu trop dure en interne. Bruno Génésio, l’entraîneur des Dogues, ne partagerait d’ailleurs pas la même analyse que son président vis-à-vis de la situation de son équipe, un premier désaccord entre les deux hommes pourtant assez proches. Chez les joueurs, l’incompréhension règne également, car ce serait Benjamin André, le capitaine, qui aurait l’habitude de s’adresser au reste de l’équipe et pas le dirigeant de 51 ans. Avec trois défaites consécutives, l’orage gronde au-dessus de la tête des Lillois.