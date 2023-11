Le nouveau communiqué lunaire de John Textor

C’était une scène qui en avait étonné plus d’un. Après les incidents en amont de OM-OL, le président américain était cette fois-ci du côté de Botafogo, au Brésil, pour assister à la rencontre entre son équipe et Palmeiras. Le BFR, qui menait 3-0, s’est incliné 4-3 dans ce match, de quoi provoquer sa colère et un gros dérapage en fin de rencontre après avoir accusé l’arbitrage de corruption. Selon les médias locaux, la CBF, Confédération brésilienne de football, avait décidé de poursuivre en justice John Textor pour ses accusations de corruption.

Au lendemain de ces accusations, le président américain d’Eagle Football, a réagi dans un nouveau communiqué incendiaire. «Je suis profondément et passionnément investi dans les communautés que je sers (…) J’ai été invité ici, par des personnes de sagesse au sein de notre gouvernement, pour aider à apporter des changements au beau jeu du Brésil et je ne reculerai pas face aux défis lancés par des personnes en position de pouvoir qui sont prêtes à faire n’importe quoi, et à dire n’importe quoi, pour s’accrocher à leur pouvoir. Nous sommes Botafogo… et suis ici pour mettre le feu». La CBF appréciera…