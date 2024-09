Zamalek veut faire le gros coup Sergio Ramos !

Sergio Ramos est un homme libre. Depuis le 17 juin, le défenseur espagnol n’est officiellement plus un joueur du Séville FC, comme l’avait indiqué le club de Liga. «Sergio Ramos a informé le Séville FC qu’il ne resterait pas au club de Nervión la saison prochaine, après avoir réalisé son rêve de retourner dans le club où il s’est développé en tant que joueur et où il a obtenu le statut d’international senior. Le Seville FC souhaite remercier Sergio Ramos pour son engagement, son leadership et son dévouement cette saison, et lui souhaite bonne chance pour son prochain défi professionnel».

SR4 est toujours libre

Malgré ses 38 printemps, l’ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain a toujours été clair sur le fait qu’il cherchait un nouveau challenge. Rapidement, son nom a été lié à de nombreux clubs. Il y a eu le San Diego FC, une nouvelle franchise de Major League Soccer qui va débuter la compétition en 2025. On évoquait d’ailleurs une offre en or pour le natif de Séville. Mais ça n’a pas plus avancé que ça. La Turquie (Galatasaray), l’Arabie saoudite (Al-Orobah) ou encore le Brésil, où il a été proposé à Botafogo, aux Corinthians, à Flamengo et à Vasco da Gama, ont été cités comme des points de chute potentiels.

Il y a quelques jours, Estadio Deportivo a évoqué un intérêt du Grêmio. Mais l’écurie brésilienne aurait été refroidie par les prétentions salariales de l’Espagnol. Ce dernier réclamerait un salaire de 500 000 euros par mois. Ce qui est trop élevé pour le club auriverde, qui estime, comme d’autres prétendants à sa venue, que le joueur et son entourage sont bien trop gourmands financièrement. Le clan Ramos aura peut-être plus de chance en Égypte. En effet, ce vendredi, AS révèle que le club de Zamalek est prêt à faire sauter la banque pour lui.

Un club égyptien sur le coup

Ali Hisham Nasr, haut responsable au sein du club et fils du vice-président, a évoqué le sujet à la télévision égyptienne. «Zamalek est un grand club et mérite des footballeurs comme ceux-là. Nous considérons l’accord avec Ramos comme quelque chose de positif non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan marketing. Le joueur est libre et ce serait un grand avantage de l’embaucher. N’importe quel club dans le monde veut Ramos.» Dans la presse, Omar Zaalouk, qui est un intermédiaire qui travaille souvent avec l’écurie africaine, a confirmé l’intérêt pour Sergio Ramos.

« J’ai contacté les agents de Sergio et le joueur n’a aucune objection à venir en Égypte. Les différences financières entre le défenseur espagnol et le club ne sont pas si grandes. Les pourparlers ne sont pas terminés, ils ont simplement été reportés jusqu’après la Super Coupe d’Afrique.» De son côté, l’entourage du joueur a indiqué au média ibérique qu’il n’a pas encore reçu de proposition officielle de la part de Zamalek. Celle-ci ne devrait donc pas tarder à arriver, si on se fie aux déclarations optimistes du club égyptien. La balle sera ensuite dans le camp du joueur.