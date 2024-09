Un club étonnant veut s’offrir la doublette Sergio Ramos - Keylor Navas

Peu à peu, les joueurs qui étaient libres de tout contrat tout au long de l’été commencent à trouver des points de chute. Memphis Depay a ainsi signé au SC Corinthians, Adrien Rabiot a surpris tout le monde en s’engageant avec l’Olympique de Marseille, pendant qu’Anthony Martial poursuivra sa carrière en Grèce, à l’AEK Athènes. Mais il y a encore des joueurs qui attendent de trouver un club.

C’est le cas de deux joueurs qui sont amis et ont longtemps joué ensemble à Madrid ou à Paris, à savoir Sergio Ramos (38 ans) et Keylor Navas (37 ans). L’Espagnol est libre après avoir quitté Séville fin juin, et a déjà refusé plusieurs propositions, dans les pays du Golfe et en Turquie notamment. Quant au Costaricain, il n’a pas encore trouvé preneur après la fin de son contrat à Paris en juin.

Une troisième aventure commune ?

Comme l’indiquent divers médias brésiliens et Estadio Deportivo, Gremio souhaite réunir une troisième fois les deux joueurs. Les discussions seraient même bien avancées pour le gardien, et le club de Porto Alegre serait très proche de l’enrôler. Concernant Sergio Ramos, ce serait un peu plus compliqué pour l’instant en raison de ses exigences financières, avec des prétentions de 500 000€ par mois ; des émoluments difficiles à atteindre pour un club brésilien.

Des demandes financières qui ont déjà poussé plusieurs autres clubs brésiliens à se retirer de la course pour le défenseur andalou. Mais ces dernières années, Gremio, qui déçoit avec une 14e place en championnat pour l’instant, a réussi à convaincre des joueurs comme Diego Costa et Martin Braithwaite, et le club espère donc pouvoir définitivement Ramos. Ce dernier a une autre option séduisante sur la table : San Diego, nouvelle franchise de MLS qui commencera son aventure dans le championnat étasunien en janvier 2025. Affaire(s) à suivre…