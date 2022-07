Palmeiras : Endrick inscrit pour les quarts de finale de la Copa Libertadores

La suite après cette publicité

Le crack brésilien qui performe avec l'équipe de jeunes de Palmeiras, Endrick, va peut-être connaître ses premières minutes avec l'équipe première du club de Sao Paulo. Suivi par le FC Barcelone et le Real Madrid, Endrick Felipe Moreira de Sousa, de son vrai nom, fait chavirer le monde du football. Âgé de seulement 16 ans, l'attaquant international U17 brésilien (2 sélections/ 1 but) fera partie de l'aventure avec Palmeiras pour les quarts de finale de Copa Libertadores, selon AS.

Blessé à la cheville après un match avec les U20, Endrick devrait manquer le match aller face à l'Atletico Mineiro le 4 août. Mais il est fort probable de le voir jouer au match retour prévu le 11 août prochain. Sous contrat jusqu'en 2025, l'attaquant auriverde a une clause libératoire fixée à 60 millions par son club.