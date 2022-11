CdM 2022, EdF : Raphaël Varane satisfait de l'état d'esprit affiché par les Bleus

La suite après cette publicité

En marge de la victoire de l'équipe de France face au Danemark (2-0), Raphaël Varane s'est exprimé au micro de beIN SPORTS. Pour le joueur du Real Madrid, les Bleus ont affiché un état d'esprit proche de la perfection grâce à un collectif soudé. «Très, très satisfait. Il y a eu un très bon état d'esprit après les récentes défaites contre le Danemark» a commenté dans un premier temps le joueur de 29 ans avant de revenir sur l'importance de finir en tête du groupe D.

«On n'est pas encore assuré d'être en tête, on aura besoin de tout le monde, on sait que pour aller loin, on a besoin de tout le monde. C'est un plus pour nous d'aborder le troisième match comme cela. Je reviens de loin, cela a été beaucoup d'efforts, c'est toujours spécial de jouer une Coupe du monde. Ce sont des moments forts, je savoure.» Après 2 victoires en autant de rencontres, les Bleus sont premiers de leur groupe mais attention au faux pas face à la Tunisie, mercredi prochain.