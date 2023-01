OM-Hyères : Almike Moussa N’Diaye est actuellement en réanimation

La séquence a entraîné une longue pause durant la première période de la rencontre de Coupe de France, opposant l’OM à Hyères lors des 32e de finale. L’attaquant mauritanien Almike Moussa N’Diaye (26 ans) est resté au sol pendant plusieurs minutes après avoir percuté à pleine vitesse le pied d’Eric Bailly dans le torse. Le défenseur marseillais a alors logiquement été expulsé à la 15ème minute de jeu. Évacué sur civière et transporté dans un premier temps à un hôpital de Martigues, N’Diaye se trouve actuellement en réanimation dans un autre établissement médical de Marseille, comme l’a confirmé le président du club amateur Mourad Boudjellal à l’AFP: «Il a été transféré à l’Hôpital Nord et il l’ont admis en réanimation, par précaution. On prie pour que tout se passe bien pour lui. C’est un garçon super et un de nos meilleurs éléments».

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur adjoint Zaki Noubir s’était pourtant montré rassurant sur les ondes de la radio Maritima : «Plus de peur que de mal, rien de grave, peut-être une commotion. Bailly est vite venu dans notre vestiaire pour offrir son maillot et surtout prendre de ses nouvelles», a alors souligné le membre du staff du club de N2 (4e division). On attend désormais plus d’informations dans les prochains jours, en espérant des nouvelles positives pour le natif de Banyoles en Espagne.

