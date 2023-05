Real Madrid : un départ est déjà acté

La suite après cette publicité

Difficile de bénéficier ne serait-ce que de miettes lorsque Thibaut Courtois est votre concurrent direct. Doublure du portier belge au Real Madrid, Andriy Lunin ronge son frein face à son absence de temps de jeu cette saison. Selon Defensa Central, l’Ukrainien aurait même déjà indiqué à Carlo Ancelotti son intention de quitter le Real Madrid au terme de la saison.

Âgé de 24 ans, Lunin désire obtenir du temps de jeu plus régulièrement, lui qui n’a obtenu que 630 minutes cette saison en Liga, principalement lorsque le Belge était indisponible. Arrivé à l’été 2018 dans la capitale espagnole, l’ancien gardien de Zorya (Ukraine) n’a jamais non plus rentabilisé les minutes qui lui étaient accordées par son entraîneur. Il faudra désormais déterminer la forme de son départ : un nouveau prêt, ou cette fois, un transfert sec.

