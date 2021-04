Premier League : Manchester United renverse Brighton

Manchester United recevait Brighton pour le compte de la 30e journée de Premier League avec la ferme intention d'enchaîner un dixième match sans défaite. Les Red Devils n'avaient plus perdu en championnat depuis le 27 janvier, face à Sheffield, dans leur antre d'Old Trafford. C'est dans ce même stade que quelques minutes après avoir annoncé le forfait jusqu'à la fin de la saison d'Anthony Martial, Ole Gunnar Solskjaer assistait médusé à l'ouverture du score des Seagulls. Formé à Manchester United à partir de 1998, d'où il est parti en 2014 pour rejoindre Arsenal, Danny Welbeck, 30 ans, trois petits buts cette saison, se rappelait au bon souvenir de l'antre mancunien, en trompant Dean Henderson en deux temps. L'international anglais aux 16 buts en 42 sélections voyait sa première tête détournée miraculeusement sur sa ligne par le portier des Red Devils, mais réactif il plaçait un second coup de tête qui offrait l'avantage à Brighton (0-1, 13e).

Il fallait attendre le deuxième acte et l'heure de jeu pour voir Manchester United réagir. Servi dans la surface par Bruno Fernandes, Marcus Rashford ouvrait parfaitement son pied droit pour placer le ballon hors de portée de Robert Sanchez et égaliser (1-1, 62e). Et les Mancuniens avaient de la ressource puisqu'ils parvenaient ensuite à inverser la tendance en fin de match. La volée du droit écrasée de Paul Pogba se transformait en passe décisive. C'est Mason Greenwood qui se jetait aux six mètres et propulsait le ballon de la tête dans les filets (2-1, 83e). Avec ce succès, les Red Devils confortaient leur 2e place, à des années-lumière de leur rival de City, certes, mais quatre points devant Leicester, alors que Brighton (16e) manquait la passe de trois. De bon augure pour United avant de se déplacer à Grenade, jeudi prochain, pour disputer son quart de finale aller de Ligue Europa.

Le classement de Premier League.