Man Utd : retournement de situation complètement fou dans le dossier Raphaël Varane !

Avis aux intéressés, Raphaël Varane pourrait partir libre l’été prochain ! À l’heure où il traîne son spleen à Manchester United après avoir perdu sa place de titulaire au profit du phénix Harry Maguire qui a su regagner les faveurs de son entraîneur Erik ten Hag, l’ex-international français (93 sélections, 5 buts) est annoncé avec insistance sur le départ. Aux dernières nouvelles, ses principaux courtisans s’attendaient à mettre la main au portefeuille s’ils souhaitaient s’attacher avant la fin de son contrat, soit juin 2025. Mais ce jeudi matin, une énorme révélation est venue bouleverser son dossier.

À en croire les informations rapportées par The Athletic, Raphaël Varane serait bel et bien entré dans sa dernière année de contrat avec Manchester United. Le tabloïd britannique précise que lorsqu’il s’est engagé en Angleterre en provenance du Real Madrid à l’été 2021, le joueur de 30 ans a signé des documents le liant au club mancunien jusqu’en 2024 avec une année en bonus s’il parvenait à remplir plusieurs conditions non mentionnées. Mais au regard de sa situation actuelle chez les Red Devils, le natif de Lille pourrait envisager de quitter le navire lors du prochain mercato estival. Dans cette perspective, il est autorisé à discuter dès à présent avec des clubs non-britanniques et a signé un accord de pré-contrat selon la réglementation en vigueur outre-Manche. À bon entendeur !