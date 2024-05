Manchester United : Bruno Fernandes lâche un gros indice sur son avenir

Tout doit disparaître…ou presque. Depuis quelques mois, la presse anglaise annonce régulièrement que Manchester United veut se séparer de nombreux joueurs durant le mercato d’été 2024. Une grande lessive dont il ne restera seulement que trois survivants. En effet, le Telegraph assure que les pensionnaires d’Old Trafford ont désigné Kobbie Mainoo, Rasmus Hojlund et Alejandro Garnacho comme étant les trois joueurs intouchables de l’équipe. Pour le reste, tout est possible. C’est notamment le cas pour Bruno Fernandes, pourtant taulier de cette équipe.

Un avenir au centre du jeu

Recruté pour 55 millions d’euros au mercato d’hiver 2020, l’ancien du Sporting CP a rapidement mis tout le monde d’accord à MU comme en Angleterre. Leader sur comme en dehors des terrains, le Portugais s’est imposé comme une valeur sûre alors que son club a vécu des hauts et des bas. Mais à deux ans de la fin de son contrat chez les Red Devils (juin 2026), le footballeur de 29 ans se pose des questions alors qu’il dispose d’une option pour prolonger son bail d’une saison supplémentaire. Interrogé par DAZN Portugal, Bruno Fernandes n’a rien exclu pour son avenir. Ses propos sont relayés par le Daily Mail.

«Je ne pense pas à autre chose pour le moment. Évidemment, cela ne dépend pas que de moi, n’est-ce pas ? Un joueur doit toujours avoir envie d’être ici, mais en même temps, il faut vouloir qu’il reste. Pour le moment, j’ai l’impression qu’il y a cela des deux côtés. Je ne pense pas trop à l’avenir, notamment parce que, évidemment, cette saison n’a pas été au niveau que j’espérais, ni individuellement ni collectivement, jusqu’à présent. Nous pourrions encore terminer la saison en remportant la [FA] Cup. Après cela, nous avons un Euro très important qui approche.»

Le Portugais n’exclut pas un départ

Il ajoute : «donc, si vous voulez que je sois très honnête, si je dois penser à ne pas continuer en Premier League, ce ne sera qu’après l’Euro car rien ne pourra détourner mon attention de la finale de la FA Cup et l’Euro, car il n’y a rien de plus important que cela pour le moment (…) Pour être sincère, si je dois penser à continuer ou non en Premier League, ce sera après le Championnat d’Europe.» Le joueur n’exclut pas un départ et pensera à son avenir après l’Euro. Une information de taille pour les clubs intéressés. En février, Al-Hilal, qui est prêt à faire une offre XXL, a tâté le terrain. Nul doute que l’écurie saoudienne reviendra à la charge.

Selon nos informations, le FC Barcelone est aussi intéressé par le profil de l’international portugais. Mais pour le moment, les Mancuniens n’ont pas reçu de proposition pour leur joueur, explique la BBC. Le média anglais précise d’ailleurs que les dirigeants de Manchester United attendent "une offre importante" pour ouvrir la porte à Bruno Fernandes. Dégraisser, oui. Mais pas à n’importe quel prix. Selon le site spécialisé transfermarkt, la valeur marchande du milieu lusitanien est de 70 millions d’euros. On peut penser que le club anglais demandera un prix similaire pour Bruno Fernandes, dont l’avenir sera l’un des enjeux majeurs de l’été de MU.