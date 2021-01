OL : Rudi Garcia envoie un tacle à l'arbitrage

La suite après cette publicité

Après une semaine marquée par le mercato avec le départ de Moussa Dembélé à l'Atlético de Madrid et l'arrivée d'Islam Slimani, l'Olympique Lyonnais a pu se concentrer à nouveau sur le championnat. Ce dimanche, les Gones accueillaient le FC Metz avec l'objectif de poursuivre leur série d'invincibilité de seize rencontres sans défaite et de reprendre la première place du classement. Mais la soirée n'a pas été à la hauteur des attentes des Rhodaniens.

En effet, après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Karl Toko Ekambi, le but a été finalement annulé après utilisation de l'arbitrage vidéo. Houssem Aouar, qui ne faisait pas action de jeu, a été signalé hors jeu. Puis, dans les arrêts de jeu, Lyon s'est incliné 1 à 0 après un but d'Aaron Leya Iseka (90e+1). En plus d'avoir laissé filer trois points, les Olympiens ont donc été stoppés dans leur série d'invincibilité. Depuis le 15 septembre dernier contre Montpellier (2-1), ils n'avaient plus perdu, soit un peu plus de 4 mois.

Garcia ne comprend pas pourquoi le but a été refusé

Les Lyonnais (40 points) ont également perdu la première place, puisque le PSG et le LOSC (42 points) se sont tous les deux imposés. Après la rencontre, Rudi Garcia n'a pas caché sa déception. «C'est une défaite au goût amer. Mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-même, on peut faire un peu mieux. Quand on essaye de marquer 22 fois et qu'on ne cadre que 20% de nos tirs... On pensait avoir fait le plus dur contre une équipe athlétique. On ouvre le score avec Karl, mais le but a été annulé de manière incompréhensible. On aurait dû repartir de l'avant et marquer, on en a eu la possibilité après». Le technicien français est revenu de nouveau sur le but annulé par la suite.

« Le but c'est juste incompréhensible pour moi. Chacun a son avis. Celui du corps arbitral a été différent. Donc on va respecter ça. Ce n'est pas qu'à cause de ça qu'on perd le match». Rudi Garcia, qui a fait sortir Toko Ekambi et Kadewere pour faire rentrer Slimani et Cherki pendant que l'arbitre Stéphanie Frappart attendait la décision de la VAR, a confié : «je pensais que le but avait été accordé. On est peut-être coupables de ne pas avoir attendu la décision de l'arbitre. Mais j'avais décidé de les faire rentrer à 0-0». L'OL, moins dominateur depuis le début de l'année 2021, va devoir vite relever la tête. Une réponse est attendue la semaine prochaine lors du derby à Saint-Etienne.