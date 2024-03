Ramadan : Antonio Rüdiger sort du silence après sa photo polémique

Antonio Rüdiger monte au créneau. Depuis plusieurs jours, le défenseur du Real Madrid et de l’équipe nationale allemande est au coeur d’une polémique liée à sa religion, l’islam. Le 11 mars dernier, l’Allemand a posté sur ses réseaux sociaux une photo de lui en tenue de prière blanche sur un tapis de prière. L’index de sa main droite pointé vers le ciel, avec un salut pour le ramadan : «que le Tout-Puissant accepte notre jeûne et nos prières». Pas de problème jusque-là, sauf que certains individus ont récemment interprété le geste de l’index droit levé comme un signe d’appartenance à des mouvements islamistes. Face à la polémique, Rüdiger est sorti du silence dans les colonnes de Bild.

« À l’occasion du début du ramadan, j’ai publié un post sur Instagram. Celui-ci était déjà visible publiquement depuis 13 jours (depuis le 11 mars) et a atteint plusieurs millions d’abonnés sans que personne ne le critique. Mais ces derniers jours, la photo a été utilisée par certaines personnes pour lancer des accusations infondées. Le geste que j’ai utilisé est ce que l’on appelle le doigt de tawhid. Celui-ci est considéré dans l’islam comme le symbole de l’unité et de l’unicité de Dieu. Ce geste est répandu parmi les musulmans du monde entier et n’a été considéré comme non problématique que ces derniers jours par le ministère fédéral de l’Intérieur. En tant que musulman croyant, je pratique ma foi, mais je me distancie résolument de toute forme d’extrémisme et des accusations d’islamisme. La violence et le terrorisme sont absolument inacceptables. Je suis pour la paix et la tolérance. Beaucoup de membres de ma famille appartiennent à des religions différentes. Cependant, nous nous respectons mutuellement et nous célébrons ensemble les fêtes religieuses. Le respect et la tolérance sont des principes fondamentaux que nous défendons tous dans notre famille. Je reconnais également qu’en raison d’une attention insuffisante, j’ai donné à des tiers l’occasion de mal interpréter mon message dans le but de diviser et de polariser. Je n’ai pas l’intention d’offrir une plate-forme pour la division et la radicalisation, c’est pourquoi j’ai décidé de faire une déclaration claire après nos deux matches internationaux réussis. En même temps, je ne me laisserai pas insulter ni dénigrer en tant qu’islamiste. C’est pourquoi j’ai décidé de porter plainte. Il s’agit ici de créer une ambiance et de diviser ; je m’y opposerai toujours fermement. J’espère que cette mise au point contribuera à dissiper les malentendus et à faire éclater la vérité. Je tiens en outre à remercier la DFB (la fédération allemande, ndlr), qui m’a toujours soutenu dans cette affaire ». C’est dit.