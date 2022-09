PSG : Bruno Genesio dénonce les récupérations politiques de l'affaire Galtier

Avant de se déplacer ce jeudi (18h45) en Chypre pour affronter Larnaca en Ligue Europa, Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, s'était exprimé en conférence de presse, notamment à propos de l'affaire du «char à voile». Il a pointé du doigt la responsabilité des politiques, tout en reconnaissant que la blague de Galtier était de mauvais goût.

La suite après cette publicité

Il a déclaré : « je pense qu'il y a d'autres façons de voir les choses, et si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être aussi que nos politiques ont une responsabilité beaucoup plus importante qu'un entraîneur de football ou qu'un joueur de football » Pour l'ancien technicien lyonnais, la polémique créée est ridicule.