Incidents ASSE-AJA : la commission de discipline réagit déjà

La suite après cette publicité

Ça sent le roussi pour l'AS Saint-Étienne. Comme si la défaite aux tirs au but contre l'AJ Auxerre (1-1, 4-5 aux TAB) n'avait pas suffi lors du match retour du barrage Ligue 1/Ligue 2 dimanche, les supporters des Verts ont complètement craqué, envahissant le terrain et envoyant des fumigènes en direction des joueurs et des tribunes au coup de sifflet final. De véritables scènes de chaos ayant encore un peu plus fragilisé l'image du football français.

Sans surprise, la commission de discipline de la LFP a expliqué avoir placé le dossier en instruction, au lendemain de ces tristes événements à Geoffroy-Guichard. « La décision sera prononcée à l’issue de la séance du jeudi 23 juin 2022 au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport », précise le communiqué publié pour l'occasion. L'ASSE, déjà condamnée à la Ligue 2 l'an prochain, pourrait prendre très cher.