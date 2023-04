FC Barcelone-Girona : les compositions sont tombées

Le Barça en quête de rachat devant son public. Cinq jours après une gifle reçu par le Real Madrid en demi-finale retour de Coupe du Roi (0-4), les Blaugrana retrouvent le Camp Nou en clôture de la 28e journée de Liga dans un derby face au Girona (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). En cas de victoire, ils prendraient 15 longueurs d’avance sur leur rival madrilène à dix journées du terme du championnat.

Toujours sans De Jong, Ousmane Dembélé et Pedri, Xavi opère deux changements par rapport à la défaite dans le Clasico, Fati remplaçant numériquement Kessié et prenant place sur le front offensif aux côtés de Raphinha et Lewandowski. Le trio du milieu de terrain est composé de Busquets, Gavi et Roberto tandis que Koundé est associé à Garcia en charnière centrale. En face, le Girona présente également un 4-3-3 avec Romeu, Martin et Garcia dans l’entrejeu. Tsygankov et Villa occupent les couloirs, laissant la pointe à Castellanos.

FC Barcelone : Ter Stegen - Araujo, Koundé, Garcia, Balde - Busquets, Gavi, Roberto - Raphinha, Lewandowski, Fati.

Girona : Gazzaniga - Arnau, Bueno, Lopez, Hernandez - Romeu, Martin, Garcia - Tsygankov, Castellanos, Villa.