Ligue 1 : le LOSC cogne le RC Lens et maintient le cap

C'était probablement le dernier déplacement compliqué pour le LOSC cette saison. Sans Benjamin André, l'un de ses leaders sur le terrain, le leader de la Ligue 1 se rendait ce vendredi soir en ouverture de la 36e journée à Lens, son voisin, qui a toujours une qualification européenne dans son viseur. Les Sang-et-Or se présentaient le couteau entre les dents, poussés par ses supporters présents en nombre sur le bord dans routes qui menaient à Bollaert, bien décidés à mettre fin à cette série de 14 ans sans victoire à domicile. Malgré les retours de Badé, Kakuta et Leca dans le onze, la rencontre démarrait bien mal pour les Lensois. Dès la 2e minute, Bamba s'écroulait suite à un contact très léger de Fofana. Yilmaz et les Dogues n'en demandaient pas tant et profitaient de l'offrande (0-1, 4e). Pour autant, les locaux ne se démobilisaient pas et parvenaient à prendre tout doucement le dessus dans le jeu mais un fait de jeu les condamnait avec le second jaune sévère pour Michelin, trop virulent dans un duel aérien avec Celik (35e).

À onze contre dix, les Lillois tuaient la rencontre avant même la mi-temps. Décidément sur une autre planète, Yilmaz prenait le ballon dans les 30 mètres, se recentrait sur son pied gauche pour éliminer Doucouré et envoyer un missile téléguidé dans la lucarne d'un Leca impassible (0-2, 40e). La seconde période ne sera qu'un long supplice pour le Racing. En infériorité numérique et menés de deux buts, ils subissaient à l'image des tentatives d'Araujo (55e, 56e) et de Botman (58e). Leca finissait par craquer à nouveau, repoussant mal une frappe de Bamba, qui profitait à Jonathan David (0-3, 60e). Lens a bien tenté de réagir par Ganago (62e) ou Fofana (84e) mais le score de 3-0 n'a plus bougé. L'opération est mauvaise pour les Sang-et-Or qui perdent la 5e place au profit de l'OM, tandis que le LOSC fait un grand pas de plus vers le titre en Ligue 1 avec ses 4 points d'avance sur le PSG.

