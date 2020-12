Le club de Palerme célèbre ses 120 ans avec la sortie d’un maillot vintage collector

Les tifosi Palermitani attendaient avec impatience la sortie du nouveau kit célébrant le 120e anniversaire du club actuellement en Serie C. Kappa, l’équipementier du club sicilien s’est fortement inspiré de l’un des premiers logos du club fondé le 1er novembre 1900.

La suite après cette publicité

Le maillot au look vintage est teinté d’un mélange de bleu et de blanc. Il s’agit plus précisément d’une chemise ornée du logo doré Kappa sur la poitrine droite tandis que sur la poitrine gauche un logo spécial Palermo mélange le logo passé et actuel. Le rose et le noir, couleurs traditionnelles du renommé Palermo Football Club depuis 1907, habille le col à lacets. Des shorts bleus et des chaussettes blanches accompagnent le nouveau kit anniversaire.

L’édition limitée revêt un caractère unique car elle ne sera portée qu'une seule fois contre Bari, le 23 décembre prochain. Un graal disponible uniquement en se déplaçant à la boutique officielle, au stade Renzo Barbara, à partir du 18 décembre.