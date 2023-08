Nice s’active sur Sergio Akieme !

Le recrutement d’un latéral gauche est l’un des plus attendus du mercato niçois, mais aussi l’un des plus compliqués à finaliser. Florent Ghisolfi, l’homme fort du mercato du Gym en est bien conscient et se casse les dents depuis plusieurs semaines. Si la piste menant à l’international algérien de Wolverhampton Rayan Ait-Nouri est toujours active, elle est très difficile à boucler. Celle menant à Luca Pellegrini (Juventus) n’est pas plus simple.

La suite après cette publicité

« Ce n’est un secret pour personne, le dossier du latéral gauche est la priorité. Pour l’instant, nous n’avons que Melvin Bard et le jeune Ayoub Amraoui, il est donc nécessaire de renforcer ce poste », expliquait d’ailleurs Ghisolfi en marge de la présentation de Morgan Sanson et Jérémie Boga. Melvin Bard ne peut évidemment pas être considéré comme un titulaire en puissance et le directeur sportif niçois se doit de lui trouver un concurrent de poids. Une tâche ardue, mais pas impossible pour Ghisolfi qui a plus d’un tour dans son sac.

À lire

Sergio Arribas quitte le Real Madrid pour Almería

Un joueur passé par la réserve du FC Barcelone

Ainsi,l’OGC Nice a activé une nouvelle piste du côté de la Liga et plus précisément d’Almeria. Selon nos informations, c’est le latéral gauche espagnol originaire de Guinée Equatoriale Sergio Akieme qui plaît beaucoup au boss du recrutement du Gym. Âgé de 25 ans, le natif de Madrid, passé notamment par la réserve du FC Barcelone, a réalisé une saison en tant que titulaire avec Almeria, promu la saison passée en Liga et qui a réussi à se maintenir dans l’élite espagnole.

La suite après cette publicité

Doté d’un bon gabarit, Akieme est un joueur puissant, rapide et qui est capable de faire la différence en un contre un. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club espagnol, l’ancien Barcelonais pourrait donc être le renfort idoine tant espéré par le club azuréen. A suivre.