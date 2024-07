Everton : le groupe Friedkin se retire du projet de rachat

En crise sur le plan économique, Everton pensait avoir trouvé son sauveur, avec le groupe Friedkin. Le mois dernier, le club anglais confirmait l’existence de pourparlers avec la société de Dan Friedkin, qui regroupe des entreprises dans le secteur de l’automobile, de l’hôtellerie, du divertissement, du golf et de l’aventure. Mais, à en croire les informations de The Athletic, Friedkin se serait retiré des négociations, ce jeudi, en prétextant des préoccupations autour de la dette des Toffees envers la société d’investissement privé américaine 777 Partners et de son créancier A-Cap. Cette dette s’élèverait à 258 millions de dollars, suite à des prêts accordés à Everton, la saison passée.

Une source aurait confirmé au média britannique, que Friedkin Group, qui détient déjà l’AS Roma, « restera un prêteur d’Everton et affirme que le club entretient une relation positive avec le groupe. » Le groupe américain a déjà prêté 200 millions de livres sterling au club de Premier League pour lui permettre de rembourser une autre dette de 158 millions de livres sterling à un autre groupe d’investisseurs. Au total, Everton doit encore plus de 600 millions de livres sterling à trois prêteurs externes. En plus de cela, le club de Liverpool aurait enregistré des pertes estimées à 400 millions de livres sterling, entre 2019 et 2023. La situation des Toffees est plus que critique.