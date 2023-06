Les terribles révélations d’Hayet Abidal sur son ex-mari Éric

La suite après cette publicité

Hayet Abidal, l’ex-femme de l’ancien joueur du FC Barcelone et international français Éric Abidal, qu’elle avait quitté après les révélations liées à l’affaire Hamraoui en novembre 2021, a poussé un énorme coup de gueule sur ses réseaux ces dernières heures. Dans plusieurs storys successives publiées sur Instagram, la native du Rhône a notamment accusé son ex-mari de violence psychologique, lui reprochant également de s’être remarié sans avoir acté leur divorce.

«Mr Eric Abidal, ma patience a des limites, a-t-elle écrit dans une story Instagram. J’ai voulu préserver nos enfants jusque là, mais tu en as décidé autrement en abusant de ma gentillesse. Si tel est ton choix, accroche-toi car la guerre est déclarée. Je destinerai désormais mes prochains posts à raconter l’enfer que tu m’as fait vivre ces 10 dernières années et plus précisément ces deux dernières années, après ma demande de divorce irrévocable suite à ton infidélité qui m’a mêlé bien malgré moi à cette affaire honteuse. Aucun enfant ne mérite d’avoir une mère épuisée par la maltraitance psychologique», a-t-elle ajouté, avant de poursuivre : «Éric, signe les papiers du divorce. Tu te remaries mais tu ne veux pas divorcer car je ne suis plus ta priorité. Parle à ta nouvelle femme.»

