Pisa : Aleksandar Kolarov nommé directeur sportif

L’ancien international serbe Aleksandar Kolarov a été nommé ce samedi matin au poste de directeur sportif du club de Pise, pensionnaire de Serie B. Le joueur passé par la Lazio, la Roma, Manchester City ou encore l’Inter Milan a signé un contrat de deux ans avec le club toscan. Kolarov prend donc la succession de Claudio Chiellini, frère de Giorgio. Une reconversion pour le Serbe de 37 ans tout trouvée dans un pays et un championnat qu’il connaît bien.

«Le Pisa Sporting Club annonce qu’il a confié le poste de directeur sportif à Aleksandar Kolarov. Après une longue et importante carrière de footballeur qui l’a vu protagoniste dans des clubs prestigieux tels que l’Inter, Manchester City, Rome, Lazio et l’Etoile Rouge, en plus d’avoir joué pour l’équipe nationale serbe 94 fois, Aleksandar Kolarov a choisi de poursuivre son expérience dans le monde du football en tant que directeur sportif. Aleksandar Kolarov a signé un accord de deux ans avec les Nerazzurri, qui prendra effet à partir du 1er juillet 2023 »

