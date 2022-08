MHSC : les premiers pas en pro réussis de Khalil Fayad face au PSG

Il ne pouvait pas connaître meilleur début de carrière professionnelle : entré en jeu à la 86e minute au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain du Montpellier HSC Khalil Fayad n'a pas attendu longtemps pour se montrer déjà décisif sous les couleurs de son club formateur. Dans le temps additionnel de la seconde période, le jeune espoir héraultais servait parfaitement en profondeur Enzo Tchato, également formé à Grammont, pour inscrire un deuxième but face au club de la capitale. Un but 100% centre de formation du MHSC, qui lui permet de réduire l'écart en toute fin de match (5-2, 90+2e).

Et malgré la lourde défaite subie en terres parisiennes, les supporters pailladins n'ont pas oublié de souligner l'entrée décisive du natif de Montpellier, qui n'a fait que confirmer le talent décelé chez lui depuis son jeune âge. En zone mixte du Parc des Princes, son coéquipier Joris Chotard n'a pas hésité à mettre en lumière son offrande pour son compère buteur du centre de formation : «c'est très bien pour le club, ça montre que tout le monde est concerné, que ce soit les jeunes ou les plus anciens. C'est un groupe. Là, aujourd'hui, ce sont deux jeunes de Montpellier qui sont décisifs, donc on voit que ça suit derrière, qu'il y a des générations qui arrivent et qui poussent pour jouer. C'est toujours intéressant de faire jouer des jeunes de la ville, qui sont en plus décisifs dans ce genre de matches.» Après Joris Chotard, Elye Wahi ou encore Maxime Estève, voilà une autre pépite des Orange-et-Bleu promise à un brillant avenir...