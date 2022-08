Ligue 1 : le PSG écrase tranquillement Montpellier

Solide vainqueur du Clermont Foot pour l'ouverture de la Ligue 1 (5-0), le Paris Saint-Germain entamait sa première sortie de la saison devant son public du Parc des Princes, contre le Montpellier HSC. Pour l'occasion, Christophe Galtier décidait d'aligner sa formation type avec Vitinha et Verratti dans l'entre-jeu, derrière le trio Messi-Mbappé-Neymar. Côté MHSC, les recrues Maouassa, Khazri, Sainte-Luce et F. Sacko étaient alignées. Rapidement, après une belle action de Neymar (17e), le PSG bénéficiait ensuite d'un penalty après une main de Ferri devant Messi. Cependant, la tentative de Mbappé était stoppée par une main en fer d'Omlin (24e). Mais après de nombreuses tentatives parisiennes, Mbappé tentait un centre directement dévié par Sacko dans son propre but (1-0, 39e). Et après un nouveau penalty obtenu, Neymar faisait le break avant la pause (2-0, 43e).

La seconde période repartait ensuite sur les mêmes bases que la première. Hakimi tentait un centre devant la surface et dévié par Cozza... mais Neymar pouvait surgir pour s'offrir un deuxième doublé en deux matches (3-0, 51e). Sous l'eau, les Héraultais sont tout de même parvenus à sauver l'honneur. Savanier enroulait un centre vers la surface pour Wahi. La frappe de ce dernier était repoussée par Donnarumma. Mais Khazri a bien suivi et pouvait ajuster l'Italien (3-1, 58e). Mbappé s'offrait ensuite sa première réalisation de la saison en reprenant un corner (4-1, 69e). En fin de rencontre, la nouvelle recrue Sanches reprenait un bon ballon de Mendes pour s'ajouter à la liste des buteurs (5-1, 88e), avant que Tchato ne réduise l'écart pour les visiteurs (5-2, 90e+3). Comme à Clermont, le PSG a livré une belle copie devant son public cette fois-ci et enchaîne avant d'aller à Lille. Montpellier devra faire mieux contre Auxerre.