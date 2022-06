À la découverte de Khalil Fayad, international français U18 et pépite montante du Montpellier HSC

À l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio sur le banc de l'équipe première à l'été 2021, le Montpellier Hérault Sport Club, en proie à des difficultés financières, s'est fixé un nouvel objectif : donner du temps de jeu aux produits du centre de formation. La saison passée, plusieurs jeunes joueurs ont non seulement pu continuer à grappiller de l'expérience avec les A, que ce soit Elye Wahi (2e saison en pro, 10 buts en Ligue 1) ou Sacha Delaye (1 passe décisive en L1), mais également disputer leurs premières minutes en professionnel, tels Maxime Estève (24 matches en championnat) ou encore Béni Makouana (buteur face à l'OM en Coupe de France).

Et pour la reprise du groupe héraultais ce lundi, l'une des pépites du centre participera également à la présaison : le milieu de terrain Khalil Fayad. Pur produit de la ville qu'on surnomme « la surdouée », il est heureux de découvrir le football pro dans ce qu'il appelle « le club de ma ville, le MHSC. C’est mon père qui m’a poussé à faire du football étant petit, car lui-même est un passionné. Depuis petit, je joue pour ce club, mon amour est clairement venu dès mon enfance. Venant d’une famille modeste, j’ai eu une enfance tranquille et heureuse. » Arrivé à Grammont en 2010, le Franco-Marocain a su impressionner ses entraîneurs au fil des catégories, faisant de lui l'un des grands espoirs de la génération 2004 au MHSC.

Un milieu technique et polyvalent

Capable d'évoluer en sentinelle ou encore dans un milieu à 3, le joueur de 18 ans veut avant tout participer au jeu de son équipe, dans le but de se montrer décisif : « j’aime être à la dernière passe, mais aussi dans la création du jeu (…) J’ai pris exemple sur deux joueurs à mes débuts Zinedine Zidane et Andrés Iniesta. » Il a justement un profil semblable à ce dernier : petit par le gabarit (1,75m pour 70kg), mais qui impressionne par sa technique et sa lecture. Des qualités qui ont amené l'ancien attaquant, aujourd'hui entraîneur, Frédéric Garny à le faire monter dans l'équipe réserve en compagnie de ses coéquipiers en U19 Dylan Sia, Yanis Azouazi ou encore Axel Kedvesi.

C'est donc en National 2, le quatrième échelon du football français, que Khalil Fayad a fait ses griffes : 15 matches pour 1 but et 2 passes décisives. Pouvant jouer à tous les postes de l'entrejeu, l'international tricolore U18 se sent plus « à l’aise en milieu relayeur, mais aussi milieu offensif », de quoi diversifier sa palette et se donner plus de chances d'acquérir du temps de jeu en N2 et pourquoi pas sous les ordres d'ODO lors de la saison qui arrive. Et s'il n'a pas pu éviter la descente en N3, ses prestations n'ont pas laissé insensibles les dirigeants montpelliérains, qui lui ont offert son premier contrat pro en mars dernier.

Fier de représenter sa ville

Avec la signature de cette « porte d'entrée » dans le monde professionnel, Khalil Fayad prouve la confiance que souhaite accorder la direction héraultaise à ses purs produits. Surtout quand ces derniers s'engagent avec la formation de leur ville natale : « je suis très heureux et très fier de signer chez moi dans ma ville, mais aussi très reconnaissant envers le club. » Et avant cette présaison, le Montpelliérain a déjà pu s'entraîner avec le groupe pro, se rapprochant même de certains cadres du vestiaire : « j’ai eu la chance d’assister à des séances d’entraînement avec les pros cette saison et j'ai pu côtoyer Téji Savanier ou encore Jordan Ferri. »

En plus de démarrer son ascension au MHSC, il a également eu l'opportunité de découvrir le football de sélection grâce à Lionel Roussel, responsable de l'équipe de France U18, qui l'a convoqué à plusieurs reprises cette saison. Il est d'ailleurs le premier joueur né en 2004 appartenant à performer sous le maillot bleu. Le numéro 18 en EdF a su répondre au crédit accordé par son entraîneur, avec un but inscrit face à l'Espagne et deux passes décisives offertes face à l'Algérie entre septembre et octobre. De quoi lui permettre de mettre un pied dans le football international : « beaucoup de fierté d’être considéré dans l’élite du football français. Cela m’a permis de jouer contre différentes cultures footballistiques. »

Des qualités indéniables

Tout au long de son jeune parcours, les dirigeants du MHSC ont souligné son talent précoce, à commencer par l'ex-directeur de la formation montpelliéraine Francis De Taddéo, parti cet été à Metz : «on pense qu’il fait partie de ces joueurs matures pour s’entraîner avec le groupe professionnel et il l’a déjà fait, il l’a prouvé. Sa qualité est validée par absolument tout le monde. Il est ambitieux et exigeant envers lui-même. (...) Cette année, on a vu une révélation comme Estève, on lui souhaite de faire aussi bien. Il est très jeune. » À l'annonce de son premier contrat pro, son président du club Laurent Nicollin s'est dit «heureux et ravi. D'abord pour lui parce que c'est ce qu'il souhaitait et ce qu'il espérait. À lui de bien travailler, de se mettre à la disposition du coach, mais je sais qu'il a toutes les qualités pour aller très haut. (...) C'est un gamin qui a d'énormes qualités. Michel Mézy le voit comme un joueur très talentueux.»

Une entame de parcours plus qu'encourageante pour le milieu né en juin 2004, qui s'est déjà fixé des objectifs pour ne pas brûler les étapes. « En club, j'espère engranger des minutes de jeu en accumulant les matches, car c’est le plus important et m’imposer au fur et à mesure dans l’équipe. Concernant les sélections, mon but est de continuer à revenir et de participer à toutes les échéances. Et surtout d’être décisif, que ce soit en club ou en sélection. » En plus de ses qualités sur le terrain, sa maturité lui a également permis de se faire une place chez le 13e de Ligue l'an passé. « Ce qu'on peut me souhaiter ? De la réussite, la santé et du temps de jeu. » En attendant de se faire un nom dans le 34, Khalil Fayad attend patiemment son heure.