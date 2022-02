Le vestiaire du PSG est convaincu qu'il va humilier le Real Madrid

Le grand jour arrive. Dans un peu moins d'une semaine, le PSG accueillera le Real Madrid au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle il est difficile de désigner un véritable favori, puisque les deux équipes restent sur des dynamiques assez similaires dans leur championnat respectif. Avec un joueur qui sera observé de très près pour les raisons que l'on connaît tous : Kylian Mbappé.

Mais si on se fie aux informations d'ABC, les joueurs du PSG seraient plutôt confiants. Très confiants même. Depuis le tirage, ils sont persuadés qu'ils vont facilement venir à bout des Merengues. « On va les éclater », aurait-on entendu dans le vestiaire francilien le jour du tirage. Les Parisiens auraient célébré avec des scènes de joie comme on en voit lorsqu'un petit poucet tombe sur un gros club en coupe... mais avec la certitude de gagner. Le média rajoute que Lionel Messi était même très content de tomber sur l'ennemi juré de son ancien club.

Mais Ramos n'aurait pas apprécié...

Une ambiance plutôt allègre et joyeuse dans le vestiaire parisien donc, et une confiance qui n'a toujours pas changé, environ deux mois après ce tirage. Les troupes de Mauricio Pochettino sont donc toujours persuadées d'affronter un rival bien inférieur. Le journal écrit tout de même que Sergio Ramos a été surpris de la réaction de ses coéquipiers, lui qui par ailleurs ne voulait pas tomber face au club dont il a porté le brassard de capitaine pendant tant de temps.

De façon générale, les Parisiens seraient convaincus que cette année est la bonne en Ligue des Champions, avec un Lionel Messi déterminé à remporter sa cinquième coupe aux grandes oreilles et ainsi égaler Cristiano Ronaldo. Rendez-vous mardi donc, mais nul doute que cette information risque de beaucoup faire parler de l'autre côté des Pyrénées...