Barrages Ligue 2 : l’ASSE bat Rodez et affrontera Metz pour monter en Ligue 1

Le Chaudron en mourrait d’impatience. Et l’antre stéphanois a répondu présent ce vendredi. Dans une ambiance des grands soirs, l’ASSE avait sa saison en jeu en une seule rencontre. Opposés à un Rodez valeureux et qui s’est sorti du piège Paris FC en milieu de semaine (2-2, 3-2 t.a.b), les Verts n’avaient donc pas le droit à la défaite. Et le début de rencontre a prouvé pourquoi les Ligériens devaient se méfier de cette formation ruthénoise. Même si Raux Yao était tout proche de marquer malencontreusement contre son camp (5e), Rodez s’est procuré la première grosse opportunité de cette rencontre.

Trouvé par le percutant Corredor, Andréas Hountondji se retrouve seul face à Larsonneur aux dix mètres. Pas évidente, sa demi-volée s’envole vers les travées du Chaudron (12e). Par la suite, Saint-Etienne a prouvé sa supériorité technique en se montrant très menaçant durant la dernière demi-heure du premier acte. Mais malgré l’appui d’un public incandescent, les ouailles d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas su trouver la faille. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué pour ces dernières, trop brouillonnes (18e), ou qui se sont heurtées à l’impérial Ewen Jaouen (32e, 38e). Même en ayant tiré dix fois au but, l’ASSE n’a pas su marquer ce but pour récompenser une excellente première période.

Cardona en sauveur, comme un symbole

Au retour des vestiaires, le siège stéphanois s’est intensifié. Mais quand un grand Jaouen aurait pu marquer contre son camp suite à une incroyable claquette, c’est la barre qui est venue contrecarrer les plans de Dylan Chambost et du peuple stéphanois (59e). Loin d’être à l’abri des sursauts d’orgueil adverses, l’ASSE a eu une piqûre de rappel à la 63e minute avec un Giovanni Haag maladroit au point de penalty, suite à un corner mal repoussé par les Stéphanois. Sur l’action suivante, Ibrahim Sissoko était à un sauvetage exceptionnel du capitaine ruthénois, Bradley Danger, de donner un avantage mérité aux Verts (63e). Mais à force de coups de boutoir, le verrou occitan a finalement sauté. Sur un centre venu de la gauche, Irvin Cardona, discret jusque-là, s’est fait oublier des défenseurs.

Et même s’il n’est pas l’attaquant le plus grand, l’ancien Brestois s’est élevé dans un rythme parfait pour tromper un Jaouen impuissant d’une belle tête croisée (1-0, 65e). Après un sauvetage miraculeux de Florian Tardieu (70e), l’ASSE n’a pas été mise en grand danger et a tenu son avantage au score d’une main de fer. Dans le temps additionnel, Nathanaël Mbuku a même parachevé le succès stéphanois au terme d’un rush solitaire (2-0, 90+5e). Largement dominateurs, les Verts ont donc arraché un billet mérité pour les barrages d’accession à la Ligue 1. Pour rejoindre l’élite, il faudra faire face au FC Metz dans une double rencontre qui s’annonce haletante la semaine prochaine. Pour Rodez, c’est une fin de saison amère. Auteurs d’une formidable saison en Ligue 2, les Ruthénois peuvent nourrir des regrets d’avoir trop peu montré ce vendredi soir.