SPL : Benzema et Al-Ittihad décoivent contre Al Shabab

La série s’enraye pour Karim Benzema. Buteur trois fois lors de ses trois dernières rencontres en club, l’ancien international français est cette fois resté muet face à Al Shabab. En déplacement à Riyad ce vendredi à l’occasion de la 12e journée de Saudi Pro League, les Tigres se sont en effet inclinés 1-0.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Ittihad 21 11 12 6 3 2 21 9 11 Shabab 12 11 -5 3 3 5 14 19

Si Yannick Carrasco et Ever Banega étaient titulaires, c’est le Brésilien Carlos Junior qui a inscrit l’unique but de la rencontre (14e). Avec ce résultat, Al-Ittihad reste 6e au classement et ne parvient toujours pas à décoller. Al Shabab est 9e. À noter plus tôt dans la soirée la victoire du leader Al Hilal contre Al Fateh (0-2).