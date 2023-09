Un départ au PSG

Ce n’est peut-être pas l’un des indésirables, mais le PSG vient d’officialiser le départ de son jeune défenseur central Nehemiah Fernandez-Veliz. « Le défenseur central Nehemiah Fernandez-Veliz signe à l’USL Dunkerque, club de Ligue 2, dans le cadre d’un transfert définitif », peut-on lire dans le communiqué du PSG.

« International français avec les U16, les U18 et les U19, il a signé son premier contrat professionnel avec les Rouge et Bleu en juin 2022. Nehemiah Fernandez-Veliz a participé à 27 matchs de championnat U19 (1 but) et 6 de Youth League au cours de la saison 2022-2023. Le Paris Saint-Germain souhaite bonne chance à Nehemiah pour la suite de sa carrière. » Dunkerque est actuellement 16e de Ligue 2.