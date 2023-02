Serie A : l’AS Rome éteint les critiques en battant Empoli

Suite de la 21ème journée de Serie A ce samedi soir avec une affiche loin d’être inintéressante entre une AS Rome bien déterminée à calmer le feu ardent après l’élimination en Coppa face à la Cremonese et une équipe d’Empoli toujours difficile à manœuvrer ces derniers mois dans l’espoir d’accrocher le ticket pour la Ligue Europa Conférence. Et à ce petit jeu, ce sont les Giallorossi ont été supérieurs avec une belle victoire maîtrisée (2-0) face aux Toscans. La rencontre a d’ailleurs débuté sur les chapeaux de roue pour les joueurs de José Mourinho : Roger Ibañez a ouvert le score dès l’entame du match (2e) et le break signé Tammy Abraham ne s’est pas fait attendre (6e). De quoi se mettre à l’abri assez rapidement pour ainsi éviter le piège.

La suite après cette publicité

De manière générale, les protégés de Paolo Zanetti n’ont pas démérité, ont plutôt bien rivalisé en se procurant quelques opportunités mais il y a eu un véritable manque de réalisme des Azzurri durant ce mach. Ils n’ont en effet cadré que deux de leurs onze tentatives. Au classement, la Roma grimpe provisoirement à la 3ème place du championnat italien, tandis qu’Empoli reste 10ème. Le weekend prochain, les Giallorossi se déplaceront chez le promu de Lecce. Les Toscans accueilleront la Spezia à la maison, dans le cadre de la 22ème journée de Serie A.

À lire

AS Rome : Antonio Cassano tacle violemment José Mourinho