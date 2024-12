Le Barça a conclu un accord à 100 M€ pour l’enregistrement de Dani Olmo

«Nous réglerons le problème quoi qu’il arrive», avait promis Joan Laporta au sujet de l’inscription de Dani Olmo pour la seconde partie de saison. Hier, la certitude avait quand même laissé place au doute chez les supporters blaugrana, lorsque le club avait pris connaissance du refus du Tribunal de Commerce d’inscrire Dani Olmo, et accessoirement Pau Victor, auprès de la Liga. Un coup de bambou, mais il en fallait probablement plus pour décourager Joan Laporta, bien décidé à obtenir gain de cause, et par tous les moyens du monde.

La suite après cette publicité

Le patron du Barça a donc joint les actes à ses promesses, en se rendant hier à Dubaï. Il a notamment pu échanger avec des sociétés émiriennes dans le but de trouver de futurs collaborateurs. Pour rappel, quatre solutions s’offraient au Barça pour régler le problème lié à l’inscription d’Olmo : attendre le résultat d’un autre procès en cours qui pouvait déboucher sur une mesure conservatoire (le verdict tombera le 30 décembre), céder une partie des loges VIP du futur Spotify Camp Nou à un acheteur, rechercher de nouveaux investisseurs dans le projet de Barça Vision, ou espérer que des membres du conseil d’administration du club fournissent eux-mêmes les garanties financières nécessaires, via leurs fonds propre. Visiblement, la deuxième option a davantage fait son chemin que les autres.

Un gros deal bouclé

Ce matin, Mundo Deportivo avançait que l’optimisme était de rigueur en interne, en ajoutant que Laporta était confiant à l’idée de récupérer 100 millions d’euros grâce à la vente de loges VIP du futur stade du Barça. Et cet après-midi, Marca va encore plus loin, puisque le média espagnol ajoute qu’un accord a bel et bien été bouclé. En clair, le patron du Barça aurait réussi à vendre l’exploitation de loges VIP du futur Camp Nou pour une valeur de 100 millions d’euros, à un acheteur dont l’identité n’a pas encore filtré.

La suite après cette publicité

Un montant qui permettrait alors à Barcelone d’inscrire sans trop de problèmes Dani Olmo, mais aussi Pau Victor, auprès de la Liga. Effet cumulatif : cette somme devrait également permettre au Barça d’entrer dans les clous du 1:1, règle qui prévaut dans le football espagnol. Pour vulgariser la chose, cette règle stipule que les clubs doivent équilibrer leurs dépenses de transfert avec leurs revenus. En clair, ils ne peuvent pas dépenser plus que ce qu’ils ne gagnent. Barcelone touche au but et peut respirer.