Atalanta-Real Madrid : les compositions probables

C'est le choc de ce mercredi soir en 8e de finale aller de Ligue des Champions. L'Atalanta reçoit le Real Madrid. Et les Bergamasques ont une occasion en or de prendre une option pour la qualification en quart de finale puisque Zinedine Zidane est privé de neuf joueurs et non des moindres, Karim Benzema, Dani Carvajal, Eden Hazard, Federico Valverde, Marcelo ou encore Sergio Ramos étant sur le flanc.

Pour tenter de saisir cette opportunité, Gian Piero Gasperini, au discours ambitieux en salle de presse ce mardi, alignera son traditionnel 3-5-2. Dans les buts, c'est Pierluigi Collini qui sera aligné. Il sera protégé par une défense à trois, composée de Rafael Toloi, Cristian Romero et Berat Djimsiti. Sur les ailes, Joakim Mæhle, à droite, et Robin Gosens, à gauche, devraient être au four et au moulin.

9 absents de poids au Real

Au milieu, les habituels Marten de Roon et Remo Freuler partent avec la faveur des pronostics pour démarrer. Matteo Passina aura à sa charge une partie de l'animation offensive derrière la paire colombienne Duvan Zapata et Luis Muriel. Les Merengues, eux, aligneront, vu les circonstances, une équipe fortement remaniée, même si Thibaut Courtois fera bonne garde dans ses cages.

Raphaël Varane et Nacho Fernandez officieront dans l'axe, tandis que Ferland Mendy et Lucas Vazquez occuperont les ailes. Dans l'entrejeu, le célèbre trio Casemiro-Luka Modric-Toni Kroos devrait être utilisé. Enfin, devant, c'est Mariano Diaz qui remplacera Karim Benzema, aidé sur les flancs de Vinicius Jr et Marco Asensio. ZZ espère que son onze tiendra le choc avant le retour dans trois semaines au Di Stefano.