PSG : Lucas Hernandez a une relation spéciale avec Mbappé

Débarqué en provenance du Bayern Munich cet été, Lucas Hernandez est venu renforcer le clan des Français du PSG. L’international français a retrouvé Kylian Mbappé avec qui il a gagné le Mondial 2018 ou encore Ousmane Dembélé. Au micro de Téléfoot, le défenseur de 27 ans a évoqué sa relation avec les Français du PSG. Et forcément, ces amitiés permettent d’avoir de meilleurs automatismes.

«L’ambiance, elle est super que ça soit avec Kylian avec qui je m’entends super bien. Ousmane aussi,je le connais depuis longtemps. On a une superbe équipe. On a les automatismes, on se connaît déjà. Je passe plus de temps avec Kylian que ma femme et mes enfants. Randal (Kolo Muani, ndlr), je le connais un peu moins bien, mais c’est un super mec», a-t-il confié.