Un joueur de West Ham a menacé de mort Enzo Fernandez

Au delà de l’enjeu sportif entre une équipe en pleine bourre, et une autre sur la pente glissante, la rencontre entre Chelsea et West Ham (3-0), hier, a été marquée par ses tensions et ses accrochages. Ce fut notamment le cas entre le milieu de terrain des Blues, Enzo Fernandez, et l’international mexicain Edson Alvarez. Comme le révèle le Daily Mail ce dimanche, les deux hommes se sont pris le bec après le troisième but de Chelsea.

Furieux de la tournure de la rencontre, l’ex-joueur de l’Ajax Amsterdam s’est emporté en commettant une grossière faute sur Cole Palmer, avant d’échanger quelques mots avec le champion du monde 2022 quelques minutes plus tard. « Je t’attendrai… Je vais te tuer dehors, et où tu voudras », aurait-il lâché selon le quotidien argentin Olé, alors que Fernandez lui aurait répondu «vas-y». Pour éviter la correctionnelle, Lopetegui a finalement sorti son joueur cinq minutes après son avertissement.