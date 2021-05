Ligue 1 : Mickaël Landreau encense le LOSC

La suite après cette publicité

Après une saison quasi-exceptionnelle, le LOSC de Christophe Galtier est de plus en plus proche du sacre final. En tête à seulement trois journées de la fin, les Dogues ont toujours fait preuve d’une solidité sans faille et ont pu compter sur l’apport de joueur comme Burak Yilmaz. Mickaël Landreau champion de France en 2011 avec ce même Lille et désormais consultant est revenu sur la saison des Lillois. Il les voit aller au bout.

« Lille, c’est un bloc équipe exceptionnel, un des meilleurs de notre L1 avec Monaco, avec un gardien qui fait une énorme saison. Mais, à l’inverse de Monaco qui s’est construit cette solidité, Lille la possède depuis le début de la compétition. Seuls les blocs bas pourraient empêcher les Lillois de trouver des solutions. Mais Burak Yilmaz a changé la donne. C’est le chaînon qui manquait il y a quelques semaines quand il était blessé. Comme en 2010-2011, quand nous avions Tulio De Melo qui nous avait décanté des situations. »