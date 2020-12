Fulham, Joachim Andersen : « c’est toujours mon plan de retourner à Lyon »

Foot Mercato : vous avez quitté l'Olympique Lyonnais cet été un an seulement après votre arrivée. Qu'avez-vous retenu de votre année à Lyon ? Cette expérience vous a-t-elle façonnée mentalement ou vous a-t-elle appris quelque chose sur vous-même ?

Joachim Andersen : je m'efforce toujours d'apprendre et de m'améliorer en tant que joueur et en tant que personne. En tant que joueur de football, j'ai beaucoup appris sur le fait de jouer dans une ligue plus physique avec beaucoup d'actions individuelles. Par rapport à l'Italie, la défense est moins organisée et vous êtes plus livré à vous-même en tant que défenseur. Cela m'a certainement beaucoup aidé. En tant que personne, j'ai appris ce que je savais déjà : je peux être impatient et je veux jouer à tous les matches. Je veux m'impliquer et jouer un rôle important. Durant certaines périodes, en particulier après la pause Corona, il était difficile d’accepter que ce n’était pas possible.

FM : avez-vous trouvé les critiques justes ou sévères, surtout pour un joueur qui découvrait cette ligue ?

J.A : en tant que joueur de football, vous devez faire face à cela. Pour être honnête, j'ai également reçu beaucoup d'éloges et ma première demi-saison s'est plutôt bien déroulée. J'ai beaucoup joué, marqué en Ligue des Champions, j'ai été sélectionné en équipe nationale. Mais les choses ont changé, non seulement pour moi, mais pour l'ensemble de l'équipe. Parfois, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe autour de vous.

FM : pourquoi être parti ?

J.A : comme je l'ai dit, je veux jouer tous les matchs et je veux jouer un rôle important. Après la pause liée au coronavirus, je ne jouais pas assez et j'ai demandé à l'entraîneur comment il me voyait dans la hiérarchie. Il ne pouvait pas m'assurer que je serais régulièrement dans le onze, ce que je respecte. Par conséquent, j'étais très heureux qu'ils m'aient laissé aller à Fulham. J'avais eu de très bonnes discussions avec Scott Parker qui me considérait comme un joueur important, et me voici aujourd'hui.

FM : on a parlé d'un retour en Italie, notamment au Torino. Pourquoi ne pas y être retourné ?

J.A : j’ai eu des opportunités très intéressantes avec de grands clubs des trois plus grandes ligues d’Europe. Je ne veux pas discuter des détails, mais dans les derniers jours du mercato, tout devient un casse-tête. Il y a à la fois des intérêts personnels, économiques et sportifs à considérer et à la fin de la journée, Fulham cochait toutes les cases. Jusqu'à présent, rien ne m'a prouvé que j'avais tort (sourire).

FM : expliquez-nous les dessous de ce prêt ?

J.A : comme je l'ai dit, il y a tellement de détails à considérer. Avant de me décider, j'ai parlé avec Kenny Tete, qui était vraiment content du club et du manager. Après mes discussions avec Scott Parker, mon agent et ma famille, j'ai pris la décision.

Andersen a de l'ambition à Fulham

FM : quels sont vos objectifs ? Avez-vous une revanche ou plus de motivation après votre saison à l'OL ?

J.A : mes objectifs sont de longue date. Ils sont de jouer au plus haut niveau possible et de devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. En ce moment, je joue dans un grand club de la plus grande ligue du monde et mon seul objectif est d’aider Fulham à survivre et à gravir les échelons.

FM : comment se passent vos premiers mois là-bas ? Comment jugez-vous votre progression ?

J.A : je suis vraiment content ici. Tout a très bien commencé, puis, quelques jours avant mes débuts, je me suis blessé et j'ai dû attendre pour jouer mon premier match. J'ai travaillé très dur pour revenir et après deux semaines et demie, j'étais de retour et j'ai disputé mon premier match. Nous avons remporté notre premier match de la saison contre West Bromwich (2-0, 2 novembre) et nous avons obtenu un clean sheet. Je pense que nous avons une bonne équipe et que nous nous améliorons beaucoup d'un match à l'autre. Personnellement, ça a été une bonne expérience de rejoindre Londres, les gens sont très gentils, et Fulham est à la fois un club chaleureux et ambitieux.

FM : vous avez joué 5 matches en tant que titulaire vous avez même été capitaine. Tout va vite pour vous...

J.A : oui en effet, ça va très vite et je suis à la fois très fier et reconnaissant envers le manager. Mais pour être honnête, j'ai toujours été un leader sur le terrain et j'ai également été capitaine de l'équipe du Danemark des moins de 19 ans. Ce n’est pas si étrange pour moi.

FM: que pensez-vous de Fulham et de la Premier League ? Est-ce un championnat qui vous correspond mieux ?

J.A : c'est certainement l'une des meilleures ligues au monde et il y a tellement de grands clubs dans le championnat. Bien sûr, cela vous permet d'avoir beaucoup d'expérience.

FM : en tant que défenseur, ça va très vite là-bas. Y a-t-il un joueur qui vous a impressionné ?

J.A : Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri (Manchester City) étaient vraiment très bons. Ils sont si intelligents. Ils ont tout fait correctement contre nous.

FM : vous avez pu retrouver une partie des supporters, qu'en pensez-vous ? Ambiance ?

J.A : j'espère vraiment que nous pourrons bientôt avoir des fans de retour dans le stade. Les fans anglais sont géniaux et j'ai déjà eu des réactions très positives de nos propres supporters à Fulham.

Le Danois n'oublie pas l'OL

FM : vous évoluez avec Kenny Tete, que vous avez connu à l'OL. Comment cela se passe-t-il pour lui ? Vous entraidez-vous ?

J.A : il s'est blessé et l'est depuis 2 mois, mais il s'est entraîné la semaine dernière et est presque prêt à jouer. Kenny est mon bon ami et nous passons du temps ensemble ici à Londres, donc c’est bien.

FM : comment votre nouvelle vie à Londres se passe-t-elle justement ?

J.A : je suis vraiment heureux. Cela me rappelle Copenhague. Tout est facile ici.

FM : vous imaginez-vous rester à Fulham ?

J.A : il est trop tôt pour entamer des discussions à ce sujet. Mon objectif est de faire une bonne saison avec Fulham et de les aider à se maintenir en Premier League. Puis nous verrons ensuite cet été ma situation à Lyon.

FM : Pensez-vous à votre retour à Lyon ? Avez-vous des contacts avec l'OL ?

J.A : bien sûr, je suis l'équipe et mes coéquipiers. Bien qu’il y ait eu beaucoup de changements dans l’équipe, j’ai encore beaucoup de coéquipiers à Lyon et j’espère le meilleur pour le club. C’est toujours mon plan de retourner à Lyon.

FM : suivez-vous Lyon cette saison ? Comment expliquez-vous que ça fonctionne mieux cette année ?

J.A : oui. J'ai regardé quelques matchs et ils font une bonne série en ce moment. Il est difficile de dire pourquoi ils gagnent plus en ce moment. Lyon a connu un début de saison difficile mais a fait de bons résultats lors des derniers matches. Peut-être est-ce parce que c’est plus facile sans la coupe d'Europe, donc il y a plus de temps pour se concentrer sur la Ligue 1 et que les joueurs jouent plus ensemble maintenant.

FM : vous allez jouer l'Euro avec le Danemark, j'imagine que c'est une immense fierté. Quelles sont vos ambitions en sélection ?

J.A : j'ai l'ambition de jouer un rôle important avec l'équipe nationale danoise. Nous avons un très bon groupe de joueurs et une bonne équipe d'entraîneurs, donc je pense vraiment que nous pouvons bien faire. Il n'y a rien de plus grand que de représenter votre propre pays, donc je me battrai dur pour devenir un membre important de l'équipe.