Vidéo : quand le gardien de Benfica marque un but de 80m

Lors de la 12e journée de la deuxième division portugaise, l'équipe réserve de Benfica affrontait Trofense (2-1). Une rencontre qui restera gravée dans la mémoire de Samuel Soares, le gardien lisboète. Ce dernier a marqué un but d'anthologie et a permis à son équipe d'égaliser (et de s'imposer par la suite). En effet, sur un dégagement aux abords de sa propre surface de réparation (environ 80 mètres des cages adverse), le gardien a surpris son homologue d'un lob tout simplement extraordinaire.

En réalité, le cuir s'est écrasé sur la barre transversale avant de rebondir sur la ligne et de revenir sur le gardien, qui n'a pas pu éviter le ballon en voulant réaliser la parade. Plus précisément, le malheureux portier a envoyé le cuir au fond de ses propres filets avec ses jambes et cette réalisation devrait donc lui être attribuée en tant que but contre son camp. Malgré cela, le dégagement de Samuel Soares reste un modèle du genre et nul doute qu'il se rappellera toute sa vie de ce but.