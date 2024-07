Équipe de France : le pari osé de Didier Deschamps face au Portugal

Le rendez-vous tant attendu approche à grands pas. Ce vendredi à 21h, l’équipe de France affronte le Portugal dans le cadre des quarts de finale de cet Euro 2024. L’enjeu est clair, une place dans le dernier carré de la compétition. Mais pour les Bleus, il faudra batailler face à l’un des meilleurs effectifs de la compétition. La formation de Didier Deschamps a probablement les armes pour faire tomber cette équipe portugaise qui s’est qualifiée aux tirs au but face à la Slovénie, mais il faudra montrer mieux que lors des derniers matches.

Depuis le début de la compétition, l’équipe de France affiche un niveau de jeu assez faible même si la solidité défensive de l’équipe impressionne toujours autant. C’est surtout offensivement que les Bleus déçoivent avec seulement 3 buts inscrits dont deux CSC et un petit penalty. Pour le reste, les attaquants font preuve d’une maladresse assez impressionnante à ce niveau-là. Pourtant, Didier Deschamps a changé de système et d’hommes plusieurs fois déjà et face à la Belgique, il a misé sur un duo Mbappé-Thuram soutenu par Antoine Griezmann. Cela n’a pas changé grand-chose à l’efficacité et il a fallu attendre l’entrée de Kolo Muani pour voir le seul but du match. Le tir du Parisien, très discret jusqu’ici, a été contré par Vertonghen et a terminé sa course dans les buts.

Kolo Muani récompensé

Face à ce problème offensif, Didier Deschamps se creuse la tête et risque même de tenter de nouvelles choses face au Portugal. Outre la titularisation évidente d’Eduardo Camavinga à la place de Rabiot suspendu, DD va changer les choses devant. En effet, selon les informations de l’Équipe, ce qui n’était encore qu’une rumeur il y a quelques heures, semble se confirmer : Randal Kolo Muani devrait bien débuter le match face au Portugal à la place de Marcus Thuram. L’attaquant intériste serait sacrifié bien que ses qualités de travailleur et de joueur intéressant dos au but soient appréciées par le staff des Bleus.

Dans une équipe en manque de confiance offensive, Kolo Muani, qui a connu une année compliquée au PSG, reste l’un des hommes les plus en réussite avec le maillot des Bleus. Il a marqué 3 buts (sans compter le CSC provoqué face aux Belges) lors de ses 8 dernières sélections et Didier Deschamps veut surfer sur cette forme-là. Dans un rôle différent puisqu’il avait l’habitude de jouer à droite avec la France, Kolo Muani devra profiter de sa vitesse pour proposer plus dans la profondeur et notamment dans le dos de Pepe et Nuno Mendes. Et sa probable titularisation viendrait récompenser son professionnalisme puisqu’il est considéré comme irréprochable dans les efforts et l’attitude par son staff. Didier Deschamps mise gros sur ce choix mais semble bien faire confiance à Kolo Muani…