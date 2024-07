Lamine Yamal est meilleur que Lionel Messi selon son père

Nouvelle star du FC Barcelone et de l’Espagne, Lamine Yamal met tout le monde à ses pieds et l’Euro 2024 a amplifié le phénomène. Actuellement meilleur passeur de la compétition (3 offrandes), il a su qualifier la Roja en finale de la compétition grâce à un bijou inscrit contre l’équipe de France (2-1). De quoi rendre heureux son père Mounir Nasraoui. Interrogé par plusieurs médias dont Mundo Deportivo, il a laissé éclater sa joie : «je le vis comme tout le monde, avec bonheur et joie, et beaucoup d’amour pour toute l’Espagne, nous avons atteint la finale et je suis fier et heureux pour tous les joueurs.»

La suite après cette publicité

«Je lui souhaite le meilleur dans la vie et dans le futur et j’espère qu’il remportera le Championnat d’Europe et que nous deviendrons tous champions», a-t-il poursuivi. Il est aussi revenu sur une campagne de l’UNICEF où Lamine Yamal bébé prend un bain aux côtés de Lionel Messi. Il y est allé de sa petite boutade en disant que c’était son fils le meilleur des deux : «c’est probablement Lamine qui a béni Leo. La photo est une coïncidence dans la vie. Pour moi, il est le meilleur en tout, pas seulement en football, en amour, en personne et en tout. C’est un enfant et il a la bénédiction de Dieu, ce qui est très important et doit être valorisé.»