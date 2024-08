Droits TV : la réaction de Vincent Labrune

Enormément critiqué au cours des dernières semaines, et même auditionné par une commission parlementaire au Sénat, le président de la LFP Vincent Labrune se frotte aujourd’hui les mains en annonçant officiellement l’accord avec DAZN (8 matches par journée) et beIN Sports pour un montant total d’environ 500 M€ par saison. On est loin des objectifs annoncés lors de la prise de fonction de Vincent Labrune, mais après des mois de grande tension, le président a la volonté d’apaiser les débats et de jouer l’unité.

« Grâce à l’unité du football français, nous sommes parvenus à deux accords importants avec DAZN et beIN SPORTS. Les négociations ont été intenses car nous souhaitions aboutir à des accords répondant à l’intérêt de tous les clubs et qui permettront au football français de poursuivre son développement et d’accroitre son attractivité. Nous allons maintenant travailler main dans la main pour proposer à nos fans le plus beau spectacle possible et offrir des contenus à la hauteur de leurs attentes. Au terme de cette séquence, je voulais chaleureusement remercier les présidents des clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, le président de la FFF, les administrateurs de la Ligue, les équipes internes de LFP et LFP MEDIA, et notre partenaire CVC pour le travail accompli et l’unité qui a fait notre force jusqu’aux termes des négociations », a-t-il personnellement déclaré, dans le cadre du communiqué publié par la Ligue de football professionnel.