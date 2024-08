Droits TV : DAZN et beIN Sports remportent la mise

C’est un interminable feuilleton qui prend fin ce jour, à moins de trois semaines de la reprise de la Ligue 1. Après des mois d’hésitations, de coups de bluff et de négociations, le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a acté son choix pour la diffusion du championnat de France pour la période 2024-2029. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, c’est bel et bien le ticket DAZN-beIN Sports qui co-diffusera la Ligue 1 à partir du 18 août prochain. Un accord total a été trouvé entre les différentes parties.

«À l’issue de son Conseil d’Administration réuni hier, la LFP est heureuse d’annoncer deux accords majeurs avec DAZN et beIN SPORTS concernant les droits de diffusion de la Ligue 1 McDonald’s en France. À partir du 16 août prochain et pour les cinq prochaines saisons, DAZN diffusera, en direct et en exclusivité, 8 matchs de Ligue 1 McDonald’s à l’occasion de chaque journée, ainsi que le Trophée des Champions et les matchs de barrages. De son côté, beIN SPORTS proposera en direct et en exclusivité un match de Ligue 1 McDonald’s à chaque journée de championnat. Ces accords stratégiques, conclus au terme d’un processus particulièrement rigoureux et collégial, offrent les garanties nécessaires pour tous les clubs. L’accord conclu avec DAZN prévoit notamment des bonus atteignables significatifs (un premier bonus automatique de 50 millions d’euros sera ainsi déclenché dès le seuil d’1,5 million d’abonnés atteint lors de la première saison), et des clauses de sortie flexibles. Ce partenariat ouvre la voie à des perspectives de développement importantes et confirme l’attractivité toujours plus forte du football français», déclare la LFP dans son communiqué transmis à la presse. Il s’agit là d’un véritable soulagement pour la ligue et pour ses clubs.

DAZN et beIN Sports en co-diffusion

Alors que Vincent Labrune visait «le milliard», le président de la LFP a rapidement déchanté face à un marché en crise et des habitudes de consommation de sport en mutation. L’appel d’offres de l’automne dernier n’a pas donné satisfaction non plus. Il a fallu passer par des négociations de gré à gré où la ligue apparaissait en position de faiblesse. Ces dernières semaines, et alors que la reprise approchait à très grand pas, DAZN a d’abord obtenu le premier lot permettant la diffusion de 8 de 9 matchs par journée moyennant 400 M€.

Restait à trouver un accord avec la chaîne qatarie, laquelle a retardé au maximum de présenter son offre afin de mettre la pression sur la LFP. Le rôle trouble de Nasser Al-Khelaïfi, patron du PSG et de beIN Media Group, n’a pas aidé non plus. Finalement, c’est bien un contrat de 100 M€ qui a été négocié, dont 20 M€ de sponsoring, pour le dernier match restant par journée de championnat. Concernant les droits internationaux, beIN Sports devrait verser environ 70 M€ par saison pour ses territoires de diffusion. C’est moins que le milliard mais cela permettra aux clubs de survivre.